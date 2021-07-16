美國有線電視新聞網(CNN)報導，隨著印尼14日出現新增確診數54517例、死亡人數991人的驚人數字(累計死亡人數達69210)，讓該國取代印度成為亞洲新冠疫情大流行的新震央。專家指出，如果疫情持續擴張而不緩減，印尼的醫療體系無疑將被推向災難邊緣。

擁有2.7億人口的印尼，為全球人口第4多的國家，如今每日新增確診人數卻已超過印度，成為亞洲大流行的新重災區。令人憂心的是，由於病毒篩檢的人數過少，不少人憂心實際感染人數可能更多。事實上，根據10日發布的數據，光雅加達1060萬的居民中，就有逾半人數感染新冠肺炎。

專家表示，先前印尼政府不但沒有實施嚴格封鎖，也沒有針對確診者的足跡與接觸對象追蹤的疫調系統進行足夠投資，導致如今付出沉重代價。印尼衛生部長布迪（Budi Gunadi Sadikin）坦承，一開始政府根本沒有意識到Delta變種病毒傳播速度竟如此快。

官員憂心，醫院已無法承擔愈來愈多的患者需要治療，特別是Delta變種病毒株的高傳染力。十字會與紅新月會國際聯合會（IFRC）印尼地區國家集群支持小組（Country Cluster Support Team CCST）負責人蓋爾范德（Jan Gelfand）指出，Delta變種病毒把印尼推向新冠肺炎災難邊緣。自6月起，確診人數開始增加；自此以後，情況只有越來越差。

根據印尼安塔拉通訊社（ANTARA News）報導，印尼的12萬張病床已有9萬張有病患使用，氧氣也在6月下旬價格飆升，部分醫院更已耗盡氧氣儲備。7月初的時候，爪哇島一家醫院氧氣供應耗盡，導致60多人死亡；但醫院卻無法確認是否所有死者都感染新冠肺炎。目前巴厘島和爪哇島都已進入封鎖。

印尼政府正全力為民眾施打疫苗，但該國僅有5.5%的人接種疫苗。根據印尼衛生部數據，在雅加達約有200萬人接種2劑疫苗，佔該市人口18%。印尼總統佐科威（Joko Widodo）14日表示，疫苗是印尼自這場全球健康危機中復甦的希望。政府有必要保證疫苗公平地分配，但全國各地的疫苗供應仍存在極大落差。

CNN指出，透過「COVID-19疫苗全球取得機制」（COVAX），350萬劑AZ疫苗已於13日送抵印尼。目前印尼透過COVAX取得超過1400萬劑疫苗。