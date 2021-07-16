3年前屏東吳姓包商因不滿遭催討他認為並不存在之債務，他竟開車衝撞陪同前來討債的方姓男子，導致方男傷重死亡；一審依殺人罪將吳男判刑14年，二審考量他與方的父母達成民事和解，對方請求法官從輕量刑，改判11年，上訴後，最高法院駁回定讞。

吳姓男子因認吳姓包商就屏東縣潮州鎮四林大武園道瀝青鋪設工程，積欠其150萬元之工程款未為給付，數度向吳姓包商催討，但包商認雙方並無此項債權、債務存在，都置之不理，2018年10月22日，吳與方姓及張姓男一起到工地找包商談判。

吳姓包商心生憤怒，駕駛小客車加速倒車，張男站在該小客車右後方，得以及時避開而未受有傷害，方姓男子則因站在該車正後方，閃避不及，遭該小客車猛力撞擊倒地並輾壓至車輛底盤下方，頭部出血、全身多處骨折，經送醫急救仍因呼吸衰竭死亡。

一審屏東地方法院將吳姓包商依殺人罪判刑14年，二審高雄高分院認為他一再飾詞圖卸，難認犯態度確實良好，但因與被害人家屬達成和解，並考量檢辯雙方、被告之量刑意見後，改判刑11年，最高法院駁回上訴確定。