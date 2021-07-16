1名網友日前在路上看見1戶住家的遮雨棚上，竟裝設約10多支監視器，驚訝表示「治安很不好嗎？」貼出照片後，隨即有其他網友認出，該住戶就是台中沙鹿區相當知名的「檢舉達人」住家，該檢舉達人在透天厝的1、2樓裝了高達50支監視器，曾在2018年整年檢舉近1500件違規停車，許多當地人笑說是「最安全的路口」。

1名網友在臉書「爆廢公社二館」張貼1張照片，照片中是1棟透天民宅的1樓大門外，遮雨棚上竟架設了10多台監視器，每台監視器朝著各個角落拍攝，讓目擊民眾好奇「這附近是治安很不好嗎？」不過照片一公開，馬上就有其他網友認出地點位在台中沙鹿，該戶人家是當地很有名的檢舉達人。

1名網友日前在路上看見1戶住家的遮雨棚上，竟裝設約10多支監視器，而有其他網友認出，該住戶就是台中沙鹿區相當知名的「檢舉達人」住家。（翻攝自臉書「爆廢公社二館」）

1名網友日前在路上看見1戶住家的遮雨棚上，竟裝設約10多支監視器，而有其他網友認出，該住戶就是台中沙鹿區相當知名的「檢舉達人」住家。（翻攝自臉書「爆廢公社二館」）

許多網友留言「沙鹿知名打卡勝地，歡迎停車、絕對安全」、「檢舉達人，在地有名」、「轉角另一面也很多支」、「你一定不是沙鹿人」；也有網友留言說「可能是黑道大哥的家」、「開賭博的吧」、「他們家肯定很多仇人」、「賣監視器廠商：那是展示機」、「這監獄喔？」

據ETtoday報導，該住戶在自家3層樓高房子的1、2樓，裝了高達50支監視器，就是為了檢舉住家附近的違規停車，讓當地沙鹿人恨得牙癢癢，還曾有人在該戶的鐵門上噴漆「抓耙子」，不過也有民眾說該路口是「最安全的路口」；警方表示該路段在2018年1年的檢舉案件高達1500件，都是同1人所為。