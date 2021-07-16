亞馬遜公司創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）成立的航太公司藍源（Blue Origin）今天表示，1名18歲的付費客戶20日將參與藍源首次載人太空飛行，成為有史以來最年輕的太空人。

法新社和美國財經媒體CNBC報導，去年高中畢業、持有私人飛機駕駛執照的奧利佛．戴蒙（Oliver Daemen）將加入貝佐斯、貝佐斯弟弟馬克（Mark Bezos ）和82歲美國退役女性飛行員馮克（Wally Funk）之列，成為藍源這次太空之旅的第4名成員。

但藍源表示，戴蒙並非在這次太空旅行競標中以2800萬美元得標的人，而是遞補原本得主的位置。原本得主要求不公開身分，因行程無法配合這次飛行，未來再參與藍源任務。

CNBC提到，奧利佛的父親是荷蘭私募股權企業「索麥塞資本合夥公司」（Somerset Capital Partners）執行長喬斯．戴蒙（Joes Daemen），他出錢讓兒子登上太空。

藍源執行長史密斯（Bob Smith）說：「這標記著新謝波德號（New Shepard）商業營運的開端，奧利佛代表新世代人類，幫助我們建立通往太空之路。」

新謝波德號是藍源的可重複使用火箭發射系統，以第1位美國太空人謝波德（Alan Shepard）命名。

史密斯也感謝得標者支持藍源公司的慈善基金會「未來俱樂部」（Club for the Future），這個基金會本週宣布捐出100萬美元給19個提倡科學與工程的非營利組織。（譯者：徐睿承/核稿：曾依璇）1100716