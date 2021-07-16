隨著國際景氣逐漸擺脫新冠肺炎疫情陰霾、走向復甦軌道，加上美國經濟快步走強，並推出規模龐大的財政刺激方案，全球經濟體可望連帶受惠，預期未來在疫苗陸續施打、解封方案出爐，與通膨上升的可能下，不動產估值修復行情可期。投銀近期對REITs的關注也持續增溫。不過，台股掛牌的REITs走勢近一季卻相對溫吞，今年3月來到相對高點後，隨即下壓，後市能否有補漲行情也受關注。

根據美國住房協會Housing Affordability Index顯示，美國買房負擔能力仍處於歷史的相對高位，在全球REITs指數已回復，與疫情前水準差異不大，持續看好房市復甦相關題材，包含建商、原物料、木材、水泥、鋼鐵、居家修繕、白色家電等，尤其循環性零售和商辦REITs更可望迎來解封行情，後市上漲空間可期。

而根據央行統計，首季五大行庫新承作房貸1526.72億元，則創下十年同期新高、年增10.39％，顯示房市買氣仍熱。五大銀行第一季新增房貸合計大幅增加兩位數，房價部分，根據信義房價指數(代表中古屋)，台北市及新北市各月增1.4％及1.1％，年增各為6.7％及8.4％，雙北合計月增及年增各為1.3％及7.4％、各為3個月及10個月新高，凸顯央行去年12月及今年3月兩度調整房市管制下，房市仍價量齊揚。

元大全球不動產證券化基金研究團隊指出，經濟復甦伴隨良性通膨，市場持續上修獲利預期，尤其房地產、必需消費、公用和通訊服務可望在2021年持續成長，商業不動產去年受到新冠疫情影響交易停擺，不過在2020年第4季已開始回溫，今年上半年買賣動能已接近疫前水準。

台股掛牌的REITs包括:土銀富邦R1(01001T)、土銀國泰R1(01002T)、兆豐新光R1(01003T)、土銀富邦R2(01004T)、兆豐國泰R2(01007T)、王道圓滿R1(01009T)、京城樂富R1(01010T)。其中京城樂富R1投資標的涵蓋台北、桃園、彰化，除了台灣，更投資了海外的上市REITs，間接投資了世界各地的不動產。該檔REITs是台灣第一檔在發行的時候，就可以投資海外REITs的台灣REITs，國內REITs有投資海外REITs的很少，土銀富邦R2也有投資海外REITs，但得透過變更信託計畫，才能擴大投資新加坡REITs。