周四美股表現仍然乏善可陳，道瓊指數小漲，標普500指數和那斯達克指數收黑。最新出爐的第二季財報雖然仍優於市場預期，但美國上周初次請領失業救濟金人數減少，使投資人對近來通膨急升的影響更為擔憂，蘋果、亞馬遜等大型科技股表現疲弱。

美國上周（截至7月10日）初次請領失業救濟金人數為36萬 人，創下疫情爆發以來的16個月新低。

周四收盤，道瓊工業指數漲0.15%，為34,987.02點。標普500指數跌0.33%，為4,360.03點。那斯達克指數跌0.7%，為14,543.13點。

受原油價格下挫拖累，標普500指數能源股收跌1.4%，表現最差。消息指出石油輸出國組織（OPEC）與其減產盟國就產量安排達成妥協，使原油供應增加的預期升高。

標普500指數科技股下跌0.84%，結束連漲4天的升勢。

科技股在本周稍早時似乎重新獲得投資人青睞，但周四表現疲弱。亞馬遜收跌1.3%，輝達大跌4.4%，給那斯達克指數帶來最大的拖累。

谷歌母公司Alphabet收跌0.9%。

蘋果周四收跌0.4%，報148.48美元，失守前一日創下的歷史收盤新高。蘋果周三股價大漲逾2%，盤中市值一度突破2.5兆美元，成為第一家市值達此里程碑的美國企業。

摩根士丹利第二季財報優於分析師預期，但終場股價僅微漲0.18%。今年來該銀行股價已上漲35%。

本周18家第二季獲利優於分析師預期的標普500指數公司，其平均每股盈餘高出市場預期18%，但這些公司的股價在發布財報後平均下跌0.58%。

Charles Schwab首席投資策略師Liz Ann Sonders表示，許多消息已經反映在股價中。

標普500指數雖然小幅拉回，但仍徘徊在歷史高點附近。因看好企業獲利前景，標普500指數今年以來已上漲16%。

DoubleLine Capital執行長Jeffrey Gundlach表示，只要協助經濟從這場大流行病復甦的激勵計畫繼續實施，市場就可能守在歷史高點。「我認為投資人最想知道的是，這樣的貨幣激勵措施會持續多久，只要它繼續實施下去，我認為股市可以像以往一樣保持在高點，並持續走高」。

周四聯準會主席鮑爾在參議院銀行委員會作證時仍重申，央行將持續評估經濟復甦情況，才會考慮改變寬鬆貨幣政策，他表示：「我們面臨的挑戰是如何應對這種超乎我們預期或任何人預期的通膨。如果它是暫時的，就不適合對此做出反應。但如果通膨持續時間越來越久，我們就必須重新評估會影響通膨預期的風險，以及會導致通膨持續更久的風險，這就是我們正在密切監測的事」。

近來美國通膨急升，令投資人擔心央行現行超寬鬆貨幣政策很快就會退場，但鮑爾周三在眾議院金融服務委員會發表的證詞暫時平息市場的不安情緒。