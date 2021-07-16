造謠彰化警察混打疫苗 衛生局：以假訊息移送檢調辦理 09:312021/07/16 中時 吳敏菁 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 彰化縣警察局強調，都未打第二劑，哪來混打問題。完全是造謠。（彰化縣警察局提供／吳敏菁彰化傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台中市和高雄疫苗快打站發生混打AZ＋莫德納疫苗後，竟然傳出假爆料，造謠彰化縣警察混打疫苗，進行「人肉試針」，加入人體試驗混打的臨床計畫，彰化縣衛生局嚴詞表示，將以假訊息移送檢調辦理。 彰化縣警察局表示，目前彰化縣警察局同仁已造冊送衛生局，等候施打第二劑疫苗，惟迄今尚未接獲衛生局通知施打第二劑疫苗，故沒有混打問題，況且目前中央亦未採混打方式。 雲縣府呼籲 移工可上網預約打疫苗 15萬人預約 桃竹苗增大型接種站 #混打 #衛生局 #彰化警察 #混打疫苗 #假訊息 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 再獲1.2萬劑莫德納 66歲長輩開打 04:102021/07/16 地方新聞 體育主播捐血被認出 護理師問捐血習慣吐驚人之語 09:232021/07/16 娛樂 接種後死亡通報 AZ是莫德納17倍 04:102021/07/16 焦點要聞 多到爆 打AZ從3周延長到4周 專家建議與莫德納混打 提升AZ施打率 04:102021/07/16 焦點要聞 高雄碼頭工人打莫德納猝死 妻悲痛：曾勸他別打不聽 08:422021/07/16 社會 覆蓋率劑次統計 柯嗆不要自己發明 04:102021/07/16 地方新聞 帶位打疫苗 來回20公里走到鐵腿 04:102021/07/16 地方新聞 長輩打疫苗落幕 里長慶畢業了 04:102021/07/16 地方新聞 APP按讚騙2000萬 女嫌家中全是名牌包 04:102021/07/16 社會新聞 高端稱打什麼尚未揭曉 恐誤導民眾 04:102021/07/16 焦點要聞 長庚混打研究 國產疫苗也納入 04:102021/07/16 焦點要聞 社會熱門新聞 台中透天厝裝50支監視器 當地民眾曝住戶恐怖身份 - 社會 官商勾結？殯葬業在救護車到前遞名片 消防局曝恐怖真相 - 社會 馬路能釣出野生海鰻魚？ 里長揭秘：下面是舊電廠排水箱涵 - 社會 - 中央社 帶新男友回家 阿嬤見到喊「我姐的孫子」空氣突安靜 - 社會 高雄碼頭工人打莫德納猝死 妻悲痛：曾勸他別打不聽 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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