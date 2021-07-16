台中市和高雄疫苗快打站發生混打AZ＋莫德納疫苗後，竟然傳出假爆料，造謠彰化縣警察混打疫苗，進行「人肉試針」，加入人體試驗混打的臨床計畫，彰化縣衛生局嚴詞表示，將以假訊息移送檢調辦理。

彰化縣警察局表示，目前彰化縣警察局同仁已造冊送衛生局，等候施打第二劑疫苗，惟迄今尚未接獲衛生局通知施打第二劑疫苗，故沒有混打問題，況且目前中央亦未採混打方式。