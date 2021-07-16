美國男籃已進行了三場熱身賽，拿到1勝2敗的成績，對他們來說非常不理想，但更糟的消息還在後頭， 因為陣中大將巫師隊後衛畢爾(Bradley Beal)觸發安全協議，將確定退出美國男籃，不會隨隊參與奧運盛會。

Wizards' Bradley Beal will not play in the Tokyo Olympics for Team USA USAB says. — Shams Charania (@ShamsCharania) July 15 2021

其實早在幾天前畢爾就被放進安全協議名單，能不能隨隊出賽早已成了一大問題，如今確定無法出賽，相當可惜，而目前代替他的人選還未確定。另外據《The Athletic》知名記者查拉尼亞(Shams Charania)報導，隊內的葛瑞特(Jerami Grant)也觸發了安全協議，但他在新冠肺炎檢測是陰性。

接著美國隊也隨即取消了接下來對西班牙的熱身賽，之後將直接前往日本參加奧運，對於失去畢爾對美國來說還是造成一定程度的傷害，畢竟他的得分能力優秀，在熱身賽對阿根廷一戰也砍下17分，帶領球隊獲勝。

對此美國隊總教練帕波維奇(Gregg Popovich)感到相當惋惜，他說：「打奧運一直是他兒時夢想，他這次表現很好，如今無法參賽，對他和家人來說，都是毀滅性的打擊，我們覺得這非常糟糕。」言語中透露教練的不捨。

畢爾今年在巫師出賽60場比賽，平均能砍下31.3分4.7籃板4.4助攻，投籃命中率48.5%、三分球命中率34.9%、罰球命中率88.9%，是巫師隊陣中得分王，另外他在季後賽出戰5場，平均砍下30分6.2籃板4.2助攻，不過命中率低迷，最後球隊敗給76人出局。