民眾黨立委邱臣遠。（報系資料照）

中央疫情指揮中心13日宣布改採「劑次人口比」，取代第一劑疫苗覆蓋率的統計方式，引發外界是美化數字。民眾黨立委邱臣遠昨(15日)在臉書指出，「奇異博士陳時中再度發功改數字」、「致死率太高就改變統計方法，改規則美化數據世界怎麼跟得上台灣」。

蔡英文總統力拚7月底25％疫苗覆蓋率，13日指揮中心即宣布改用「劑次人口比」估算疫苗覆蓋率，專家前疾管局長蘇益仁質疑全為美化數字。面對「劑次人口比」的爭論，陳時中14日在防疫記者會中曾說明，其實很多單位都用劑次人口比來做表達整體疫苗施打範圍，像是美國CDC、英國牛津大學、BBC、CNN、紐約時報、彭博社、日本讀賣新聞，沒有所謂沒人用這樣做表達，以後公布數字用人口涵蓋率跟劑次人口比跟大家報告。

不過，邱臣遠15日在臉書直指，「特地去查了美國CDC官網，美國CDC官方頁面有關疫苗施打的相關數據，有很清楚的統計數字，除了把國民只分成大於12歲、大於18歲、超過65歲三類，更清清楚楚標明施打年齡別(People Vaccinated)、以及僅打過第一劑(At Least One Dose)及打完兩劑(Fully Vaccinated)各種統計數字，數字簡單易懂，陳部長為何不能說清楚呢？」

邱臣遠說，「沒有哪個國家的領導團隊敢這樣輕忽防疫，一再玩文字遊戲，疫情發生以來堅持不普篩就沒確診；把桃園3+11破口造成的雙北染疫數字嫁禍給萬華；想把國產疫苗擴大二期替代三期；現在再把劑次人口比替代覆蓋率來魚目混珠」。

最後，邱臣遠指出，執政黨美化再多數字也沒辦法掩蓋真實的死亡數字，「民眾看到的就是採購疫苗黑幕重重，收割企業捐贈疫苗的貪婪」。

另外，對於疫苗施打改變統計方式，陳時中曾稱是蔡英文總統的意思但指揮中心最後是自己做出專業決定、非因總統指示；總統府發言人張惇涵14日則表示，蔡總統有請中央流行疫情指揮中心參考國際方式，詳實發布疫苗接種進度，讓國人及國際清楚了解，但最後決定是指揮中心的專業判斷。