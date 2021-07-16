女星陳喬恩2年前參加實境秀與小9歲、大馬富二代曾偉昌（Alan）成功交往，近日傳出兩人好事近，但雙方都未證實。昨(15日)微博瘋傳有寵物託運業者不慎將網友的愛犬害死，對此，一向疼愛毛小孩的陳喬恩昨發文說重話：「你們卑鄙惡劣漠視生命的態度令人噁心，完全沒有同理心不配為人類，該拿這些沒有羞恥心敗類怎麼辦呢？」

昨有微博網友「亞瑞蒂奧」自曝慘痛經驗希望大家「避雷」，他要求將愛犬空運，卻未經主人許可下私自將他的狗帶去陸運，「1700多公里，狗一直在裝滿貓狗、炎熱的車廂內，導致狗在陸運途中中暑死亡」。事後該公司避重就輕，先稱狗狗還在等空運，之後才告知事實狗狗已經死亡，「他們威脅我，說我告他們也是沒用，他們最多就是賠償一隻金毛的錢，這樣令人氣憤的話」。

苦主飼主發文。（圖／翻攝自陳喬恩微博）

見此，昨晚陳喬恩發文說：「看視頻哭了，如果這是我的毛孩子，被無良的寵物托運因為不負責任這樣死去，我實在無法想像會有多痛！因為毛孩子就是我的家人，無良的寵物托運殺了她的家人！氣的我很難平靜下來」，並諷刺該公司名叫「幫幫寵物」，實際上根本就是在痛宰寵物。

陳喬恩發文。（圖／翻攝自陳喬恩微博）

陳喬恩怒罵該公司漠視生命，讓人生氣又無奈，「難道就只是賠了一條金毛的錢嗎！狗狗又做錯了什麼，卻被這樣的方式痛苦的死去！」，「將心比心，若是你的孩子被這樣謀殺了⋯能放過這些兇手嗎！」，最後標記「金毛siri」，粉絲回應：「這件事已經引起很多寵物博主聲援了，希望能還毛孩子一個公道吧」、「養小動物的家人都能感受到，失去了自己心愛的狗狗有多難受」，而Siri的主人也感動回：「謝謝你為Siri 發聲，謝謝大家對我們的幫助」。