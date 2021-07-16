京奧運即將於7月23日盛大開幕，有鑑於疫情關係，中華電(2412)本次奧運記者會，更首度以VR線上方式進行，東京奧運為中華電今年重點業務之一，中華電本次除使用4K超高畫質直播賽事，VR新技術也同步全球，提供國內首次的奧運VR轉播。

為迎接眾東京奧運，中華電首次推出VR轉播，讓消費者體驗沉浸式的觀看運動賽事，還能隨時切換視角，中華電董事長謝繼茂表示，中華電以最高規格迎接奧運，除了使用4K超高畫質直播賽事，VR新技術也同步全球，提供國內首次的奧運VR轉播。中華電期盼能在疫情期間，讓全台民眾都能在任何地方見證奧運現場的每一刻精彩瞬間，一起為台灣英雄們加油。

中華電有自家5G傳輸為後盾，搭配AR/VR，可說是相輔相成，IDC就預測，5G、雲計算與AI為VR行業提供了強大的基礎設施，加速了VR在商用領域的落地進程。VR在軟體、硬體和內容等領域已經取得了顯著突破，而資料成為了VR廠商競爭的關鍵。未來無論是三維空間重建還是深度AI應用，2021年，更大體量和更細顆粒度的資料是VR在商用領域持續發展的根基。

東京奧運為中華電今年重要業務重點之一，期望藉此可以衝刺出一波MOD的4K申辦潮，加上今年整體環境特殊，需透過轉播收看的收視數勢必更勝以往，中華電目前MOD用戶已經超過206萬、OTT付費也逾40萬，中華電期望透過東奧的帶動，希望4K加值用戶可以拚增加30~40萬，中華電今年MOD營收、獲利會有明顯的成長。

文策院董事長丁曉菁也表示，透過內容創新與科技整合，以及台灣的優秀企業積極參與，有助推動台灣文化產業發展。

中華電本次端出全台首次的VR記者會，記者在不同地點戴上VR頭盔，聚集在虛擬環境與企業互動、交流、觀賞360度精采影音，創造數位時代的獨特體驗。