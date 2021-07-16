新北市動保處今年與與轄內142間動物醫院合作，辦理絕育補助申請，飼主至動物醫院為寵物進行絕育手術，持飼養寵物認證卡，可享公犬貓每隻補助600元、母犬貓每隻補助1200元，迄今共受理1029件，因絕育補助經費即將用罄，動保處提醒，31日起將不再受理，呼籲尚未替毛寶貝絕育的飼主，趕緊把握申請補助時間。

動保處表示，貓咪發情期間發出的噪音擾民，易被鄰里投訴，幫寵物絕育就可以減少發情造成的困擾，並可避免動物罹患生殖系統疾病，有效減少因「意外」誕生幼犬貓。動保處鼓勵飼主為寵物進行絕育，推出絕育補助申請，迄今家犬絕育申請413件、家貓絕育申請616件，共計1029件申請數。

疫情警戒期間，動保處鼓勵飼主使用線上申請絕育補助，居住在新莊區張小姐為幫兩隻可愛母黑貓Hiki及Haru絕育，近日前往銘德動物醫院進行手術，並使用線上申請系統，將動物醫院提供手術檔案上傳，10分鐘即完成申請程序。

動保處提醒，依動物保護法規定，飼養寵物須完成絕育，如未完成絕育或未申報免絕育，依動保法第22條，可裁罰5萬至25萬元，倘寵物有特殊原因也必須提出免絕育申報，避免受罰。