台中市民蕭光彥、蕭慶鴻、蕭文宏父子3人以母親江秀枝名義，捐贈台中市消防局救護車。（台中市消防局提供／陳淑娥台中傳真）

救護車及器材裝備將交由第二救災救護大隊石岡分隊使用。（台中市消防局提供／陳淑娥台中傳真）

台中市民蕭光彥、蕭慶鴻、蕭文宏父子3人以母親江秀枝名義，日前捐贈台中市消防局救護車及一批救護器材裝備，希望進一步提升緊急救護能量。蕭光彥曾經開車遭機車追撞，他擔心騎士安危緊急叫救護車，沒想到自己反因突發性心律不整昏倒，先由救護車後送醫，這段驚魂記讓他認識緊急救護重要性。

救護車捐贈儀式14日舉行，由消防局第二救災救護大隊大隊長余易祐代表受贈，余易祐感謝社會愛心，這輛救護車及器材裝備將交由第二救災救護大隊石岡分隊使用，進一步提升緊急救護能量。

蕭光彥表示，其太太曾在石岡國小擔任老師，娘家更是位於朴子口，對石岡這塊土地有非常深厚情感，所以選擇將救護車贈予石岡分隊。

蕭光彥也套別重視緊急救護，原來曾歷經一段驚險故事。蕭光彥曾經開車被摩托車從後方追撞，他擔心騎士傷勢便撥打119請求救護車到現場協助，不料救護車抵達現場時，蕭光彥反因突發性心律不整昏迷倒地，先由救護車後送就醫，讓他認識到緊急救護重要性。

政府資源有限，民力無窮！台中市消防局指出，中市在緊急救護方面，積極培訓各級救護技術員，也非常感謝善心人士對消防工作鼓勵與肯定，盼藉此拋磚引玉，將社會資源挹注於消防緊急救護上，並於人員執勤時增添更大的安全感，強化緊急救護醫療網的急難救護能力，保障市民生命安全。