知名coser兼網紅咪妃(Julia)，這些年以拍攝YouTube影片為主力，除了持續分享動漫裝扮的神奇過程，也拍旅遊、開箱等題材，內容相當多元，加上外型亮眼但個性又很親民，深獲網友喜愛，擁有廣大死忠粉絲，而她也經常透過社群分享個人日常生活，最近公開了一張居家照，引發眾粉絲暴動議論。

咪妃在cosplay圈具有相當高的名氣，投身YouTube圈後，也將強大人氣帶過去，推出的影片都頗受歡迎，此外，咪妃與百萬YouTuber「Joeman」之間，從乾哥乾妹升格戀人的往日情，也為人所熟知，因分手時被網友說她是為了錢跟蹭熱度而與Joeman交往，讓咪妃暴怒抖出交往期間各種大方自掏腰包的行為，撂話因利益關係才產生的關係，「談戀愛談成這樣也太可悲！」，讓人見識到她的霸氣。

如今咪妃人氣依舊，還曾登上「台男、台女性幻想YouTuber排行榜」前三名，足見她魅力不凡，而積極經營社群的她，近日因防疫而待在家，但也沒停止更新，日前放送了個人居家照，只見她穿著白色小背心搭配灰色運動熱褲，趴在床上雙手掩嘴笑，展現大片白色肌膚與S曲線好身材。

咪妃貼出居家照，意有所指寫下：「神秘三角洲出現啦，太難得了」，竟引發網友討論潮，激動留言「我看到好多三角洲，不知道是哪一個？」，讓咪妃趕忙澄清：「手啦，你看那邊三角形」，眾人盛讚她三點不露卻好性感，也有人問她「變瘦的意思嗎？」，讓咪妃開心承認他答對了。