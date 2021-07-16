民眾大讚原以為會大排長龍，但現場規畫良好，效率相當高。（姜霏攝）

中央疫苗預約平台16日正式開打，不少民眾原以為現場會排隊、壅塞，但實際狀況都比預想中的順暢，也有服務人員表示，預約者涵蓋各年齡層，大多為青少年及壯年，在填寫資料上的協助，也不用像幫忙長輩一樣花費時間，反而比以往的接種情形更加。

桃園市蘆竹區共有兩個接種站，分別為大竹國中接種站及南崁高中接種站，預約人數為800人及700人，大竹國中校長曾榮郎表示，為了將有帶資料者及無帶資料者分流，現場規畫兩個隊伍，一邊負責檢查資料，另一邊設有4台電腦，幫助沒有帶資料的人插健保卡查詢。

南崁高中陳家祥則說，原先也是規畫兩條隊伍確實分流，防止人潮在入口堵塞，但實際執行之後發現，檢查資料太麻煩了，還要一邊對預約明細、一邊看基本資料，操作後認為直接插健保卡查詢較為快速，因此全部改為插卡檢視，現場入口安排4台電腦分散人流。

蘆竹區長蔡志揚提到，預約者的年齡層大多為年輕人，填寫資料的步驟不需要太多的協助，以往還會發生長輩老花看不到字、無法自己填寫資料等情形，因此施打疫苗的過程也較有效率，且預約民眾很少預約了卻反悔不來的，在人數上面也較好掌握。

有民眾提到，一大早來排隊就是為了避開人潮，但發現現場動線規畫良好，排隊人數也沒有想像中的多，當初政府公布民眾可以預約打疫苗時，就趕快上網登記，雖然在操作時稍微當機、塞車，但最後也如願登記完畢且順利接種疫苗，相當感謝支援接種站的服務人員及醫護人員。