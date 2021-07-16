據上海衛健委消息，昨（15）日0至24時，通過口岸聯防聯控機制，報告6例境外輸入性新冠肺炎確診病例，其中2人來自台灣。

病例1為中國籍，在幾內亞工作，自幾內亞出發，經法國轉機，於2021年7月6日抵達上海浦東國際機場，入關後即被集中隔離觀察，期間出現症狀，送醫後診斷為確診病例。

病例2為台灣居民，在台灣生活，自台灣出發，於2021年7月7日抵達上海浦東國際機場，因有症狀，入關後即被送至指定醫療機構隔離留觀。綜合流行病學史、臨床症狀、實驗室檢測和影像學檢查結果等，診斷為確診病例。

病例3為中國籍，在荷蘭旅行，自荷蘭出發，於2021年7月13日抵達上海浦東國際機場，入關後即被集中隔離觀察，期間出現症狀，送醫後診斷為確診病例。

病例4為中國籍，在西班牙留學，自西班牙出發，於2021年7月13日抵達上海浦東國際機場，入關後即被集中隔離觀察，期間出現症狀，送醫後診斷為確診病例。

病例5為中國籍，在泰國留學，自泰國出發，於2021年7月13日抵達上海浦東國際機場，入關後即被集中隔離觀察，期間出現症狀，送醫後診斷為確診病例。

病例6為台灣居民，在台灣工作，自台灣出發，於2021年7月14日抵達上海浦東國際機場，因有症狀，入關後即被送至指定醫療機構隔離留觀。綜合流行病學史、臨床症狀、實驗室檢測和影像學檢查結果等，診斷為確診病例。

6例境外輸入性確診病例已轉至定點醫療機構救治，已追蹤同航班密切接觸者131人，均已落實集中隔離觀察。

★陸昨新增新冠確診36例 均為境外輸入

此外，據大陸國家衛健委通報：昨（15）日0至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例36例，均為境外輸入病例（雲南15例，上海6例，天津4例，廣東4例，江蘇2例，浙江2例，河南1例，四川1例，陝西1例）；無新增死亡病例；無新增疑似病例。