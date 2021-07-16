知名市場調查機構Canalys發布第2季全球智慧手機市占率排名，小米市占率達到17%，年成長逾8成，擠下蘋果躍居全球第2，緊追在龍頭三星的19%之後，讓小米執行長雷軍興奮發文表示，「小米手機銷量超越了蘋果，首次晉升全球第二。」

數據顯示，蘋果被小米超越後，以14%的市占率位居第三，另外，大陸品牌vivo和OPPO分別以市占10%排進前5名，年成長率接近3成，持續擴大在中階手機市場的競爭優勢。

小米市占超越蘋果，雷軍在個人微博上表示，「和大家分享一個天大的好消息，Canalys剛剛發布了第二季了全球智能手機市占率排名，小米手機銷量超越蘋果，首次晉升全球第2，數據顯示，小米全球智能手機市占達到17%，同比增長83%。」

小米手機市占持續創高，Canalys經理Ben Stanton認為，他們已經從「挑戰者」成長為「在位者」顯示公司近幾年的業務有明顯的進化，Ben Stanton說：「小米的海外業務迅速成長，尤其在拉丁美洲、非洲和西歐的出貨量分別飆長1.5倍到3倍不等。」

此外，Ben Stanton也認為，小米主要還是以大眾市場為主，與三星和蘋果的高階機款做出區格，進而殺出一條血路，小米手機的平均售價分別比三星與蘋果低40%和75%。

對於小米手機後市，Ben Stanton表示，小米為了提高平均售價，今年將增加高階機款Mi 11 Ultra的銷售量列為首要目標，接下來甚至甚至設下更高目標，取代三星成為全球最大的智慧手機廠商。