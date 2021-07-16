大樓住戶分擔公共區域的費用為常態，但有許多人為此斤斤計較。一名網友透露，她居住的社區有300多戶，為了省錢竟不準晚班管理員開冷氣，還嗆說管理員是來工作不是來吹冷氣的，讓她聽了超級傻眼，忍不住怒批，這些人心胸真狹窄，天氣悶熱，管理員辛苦上晚班，年紀也大了，大家就不能大方點嗎？引發熱議，不少網友表示不意外，很多住戶都自以為高人一等，不把社區管理員當人看。

一名女網友日前在臉書社團《爆怨2公社》發文表示，她居住的社區共有300位住戶，但只允許白天上班的管理員可以開冷氣，晚班的不准開，超級不人性的規定，讓她忍不住怒批「悶熱的天氣，都可以當你爸的年紀，住戶們不能大方點嗎？」

女網友也透露大樓住戶的意見，許多人覺得管理員是來工作，不是來吹冷氣的，甚至還有人連噴酒精的電池都可以嘴，相關言論讓她覺得這些住戶的心胸真狹窄，人家辛苦來上晚班，每個月只領2至3萬台幣的薪水而已，又不是美金，何必要這樣計較？

貼文引起網友討論，「我住的社區也是這樣，500多戶，看社區公告總資產破千萬，但也不讓管理員和秘書開冷氣」、「好像很多社區都是如此，自以為管理員是他自己花錢聘請的，一副我就是你的老闆高姿態，真的有夠好笑」、「以150户來說，一個月下來冷氣錢每户還不到20元，住戶心胸也太狹窄了」、「非常同意你，很多住戶自以為高人一等，就不把社區管理員當人看，宅配外送的東西就不要累警衛」。