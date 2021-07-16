長榮航空今日召開股東會，董事長林寶水表示，因應新冠疫情變局，航空業經營環境艱辛，已與波音就新機導入時程做出調整，目前787客機預計由2022年延後至2023年交付完成，3架777F貨機則提前至今年第4季交付完成。

窄體客機A321客機則會於明年開始進行汰換計畫，部分A330客機亦將於2023年起陸續退役，新機導入則將再視國際邊境管制解除及客運市場復甦狀況而定。

長榮航自去年開始，大舉調整機隊因應貨運需求，除了5架純貨機，另有客艙座椅載貨20架，客艙地板載貨13架，盼能在貨運價格高漲時為公司帶進營收獲利。

貨運能旺多久？林寶水說，隨著歐美逐步解封，各國重啟經濟活動，加上第4季為傳統貨運旺季，消費性電子產品如智慧型手機等新品上市，將推升航空貨運需求。

長榮航下半年有3架777F貨機陸續交機，貨運運能將維持成長，林寶水說，在客運市場明顯復甦、客機腹艙艙位大幅增加之前，亞洲往歐美之艙位供給仍不足，貨運運價可望維持在相對高檔。

客運方面，林寶水表示，因全球疫苗分配不均，客運復原之路仍是崎嶇，對第4季客運看法抱持審慎態度，根據國際航空運輸協會預估，全球航空客運量要到2023年才會恢復到疫情前水準。

面對後疫情時代來臨，林寶水認為，即使國門重啟、境管鬆綁，然航空相關產業勢必持續調整服務方式，融入防疫概念，諸多防疫措施將導致營運成本增加，如防護設備採購、值勤時間拉長導致人力成本增加、機場相關設施使用費等，都會反映在機票售價。