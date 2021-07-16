美國前總統川普時期發出境內禁止下載或更新中國抖音海外版TikTok禁令，遭法院裁決阻止該禁令生效，當時司法部隨後就此案提出抗告。大陸央視新聞16日引述路透社當地時間15日報導，美國兩家聯邦法院同意駁回美司法部關於中國抖音海外版Tiktok裁決的抗告。此外，川普時期對於同遭法院阻止的中國微信禁令之抗告案，也考慮提請法院駁回中。

拜登政府當地時間12日要求兩家聯邦上訴法院撤回川普時期司法部對法院裁決提出的抗告──川普時期曾發出禁令，要求美國境內禁止下載或更新中國抖音海外版TikTok，而法院裁決阻止了該禁令生效，當時的司法部隨後就此案提出抗告。

司法部12日表示，川普政府時期的司法部提出的抗告現在已經沒有實際意義，它要求美國哥倫比亞特區聯邦巡迴上訴法院和第三巡迴上訴法院撤回司法部之前提出的抗告。

另外，司法部在向美國聯邦第九巡迴上訴法院提交的一份文件中稱，司法部曾針對下級法院的一項裁決提出抗告，該裁決阻止了川普政府試圖對微信實施限制，而司法部目前還尚未決定如何把此前提出的抗告繼續推進下去。

當局表示，它正在與微信用戶的律師進行談判，他們已就「抗告中的適當後續步驟」提起訴訟。美國政府計畫在7月26日前向法院通報其決定。