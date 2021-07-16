桃園15日下午一名24歲蔡姓男子前往銀行準備臨櫃兌現55萬元支票，銀行行員及時察覺恐有詐欺情事，隨即通報警方到場逮人，蔡男最後坦承確實有詐欺車手情事，警方指出，蔡男自去年畢業卻求職無果才不慎誤入車手歧途。

平鎮警分局表示，據了解，蔡嫌自去年畢業後連續一整年求職無果，日前更不慎將自己帳戶供詐騙集團作為人頭帳戶，集團更以該帳戶向蔡男施壓要求蔡男做集團下線車手，為集團提領現金及兌現支票並共享利潤，不抗威逼利誘之下，年僅24歲的蔡男淪為詐欺車手，且做車手僅一個多月時間即被逮捕，移送法辦。

據了解，蔡男15日中午已於其他金融機構分別提領新台幣23萬元及26萬元，且得手後已將現金交付集團上游，而在下午5時準備於銀行兌現55萬元支票時遭行員察覺通報警方到場逮捕，雖當場蔡男謊稱是幫親戚兌現，但在警方仔細詢問之下，蔡男最中坦承自己是詐欺集團車手，並依詐欺罪移送法辦。

針對蔡姓車手背後的集團，警方強調，將持續向上游追查，以避免更多人受害，此外疫情緊繃許多青年求職遇挑戰，警方呼籲，應徵工作時務必提高警覺，避免掉入求職陷阱，也提醒民眾不要隨意將銀行帳戶或手機門號交給他人使用，更不可替他人提領不明款項，以免在不知情下淪為詐騙集團車手，得不償失。