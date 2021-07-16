特殊案例？陳建仁自揭打安慰劑「時間差」引質疑 王鴻薇：為何你能提前知道？

PTT網友留言。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

本土新冠疫情爆發，兩家國產疫苗力拚EUA（緊急使用授權），台北市議員王鴻薇昨日（15）指出，兩家公司共約7600名受試者，至今不受試者中應只有前副總統陳建仁知道打的是疫苗」。陳則駁斥，才獲通知夫妻兩人打了國產疫苗臨床二期試驗的安慰劑，並表示對王「堂而皇之的謊話，令人遺憾」。陳的發言在網路引發熱議，網友算出夫妻兩人都打到安慰劑的機率大約僅2%，直呼這實在是太巧了。

王鴻薇15日下午3時許在臉書發文指出，「民眾力挺國產疫苗參與試驗」，但大概只有前副總統陳建仁，可以這麼肯定的公開表示自己打到的是疫苗，「政府是把其他受試者當成白痴嗎？」對此，陳建仁昨深夜11時許在臉書發文駁斥，「對於王議員憑空捏造事實，深感震驚痛心，她堂而皇之的謊話，更令人遺憾。」

陳建仁在文中強調，直到7月14日和妻子才接到台大醫院的通知，告知國產疫苗二期臨床試驗的解盲結果，「我打的是安慰劑，該臨床試驗是在接種第二劑（疫苗或安慰劑）後的90天才會告知個別受試者所打的是疫苗或安慰劑」、「很可惜，近日有些媒體報導及網路訊息傳播了許多不實消息來誤導讀者，實在令人失望與難過」。

陳建仁的說詞在網路引發熱議，網友紛紛回應：「機率：1/49，約2%」、「怎會那麼剛好都打到安慰劑？也未免太巧了吧！」「陳建仁來搞宣傳的誰敢真的給他打高端？出事誰扛？這實驗公正性本來就備受質疑現在又加上一條」、「打到高端再出來宣傳」、「難怪打起來這麼舒服」、「運氣真好耶打到安慰劑」、「位高權重怎可能讓你試藥」、「真的是被看破手腳，真是醜陋！」