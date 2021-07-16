今天是大聯盟下半季第一天比賽日，沒想到就出了大麻煩，原本早上預計開打的洋基對紅襪之戰因為有多名球員確診新冠肺炎，進而將比賽延期，對整個大聯盟來說都是可怕的消息，因為才剛過完明星賽，球星之間的接觸非常頻繁。

New York Yankees Vs The Boston Red Sox - Cancelled due to new "outbreak" amongst players - Players under protocol - Aaron Judge (C) Kyle Higashioka infielder (3B)Gio Urshela (P)Jonathan Loaisiga (P)Nestor Cortes and Wandy Peralta https://t.co/pjM3fCCtad — Professor Horatio F. Melonhead #3 (@PMelonhead3) July 16 2021

目前確診新冠肺炎的球員有投手羅艾西加(Jonathan Loaisiga)、柯提斯(Nestor Cortes Jr.)、派羅塔(Wandy Peralta)，野手部份有賈吉(Aaron Judge)、東岡(Kyle Higashioka)​、厄薛拉(Gio Urshela)，共計6名球員，其中賈吉有參與明星賽，與眾多明星球員接觸過。

The three other Yankees position players who are in COVID-19 protocol are Aaron Judge Kyle Higashioka and Gio Urshela. Because Judge was at the All-Star Game with other players this has triggered contact tracing questions for the Red Sox players (and presumably others). — Buster Olney (@Buster_ESPN) July 15 2021

另外紅襪有5名球員參與明星賽，所以這5位與賈吉接觸過的球員也都被暫時隔離，另外還有一個大家也很關心的議題，那就是天使的大谷翔平是否也陷入這場風波，因為在明星賽時賈吉也與大谷翔平和沃許(Jared Walsh​)有接觸，所以整個美聯明星隊或許都有染疫危險。

而紅襪進入明星賽的球員分別有馬丁尼茲(J.D. Martinez)、艾沃迪(Nathan Eovaldi)、巴恩斯(Matt Barnes)、波格茲(Xander Bogaerts)、狄弗斯(Rafael Devers)，目前都處於暫時隔離中，另外紅襪與洋基之戰何時能開賽也成了未知數，重點是所有參加明星賽的球星或許都有危險，大聯盟要如何處理這一風波，肯定是非常棘手的問題！