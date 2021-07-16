台南市南區健康路、南門路口6月中發生自來水600mm管線裂縫漏水，台水六區表示，該路段自來水幹管為80年代埋設，管材老舊易漏水，決定加大管徑汰舊換新，7月19日進場施工，預計８月底完工，施工期間遇上大學指考、國考，也會暫時停工，不影響考試秩序。
健康路是台南市區重要聯絡道路，沿路有忠烈祠、體育公園、體育場、台南高商、家齊高中等休閒光觀及校區等，交通流量大，遇有中華職棒賽程更是壅塞。台水公司表示，當地車流量大，難以規畫自來水管線汰換，6月破管搶修後，工務局認為該路段有必要汰舊換新，建議水公司盡速更新管線。
適逢三級警戒時期及學校放暑假，人潮、交通流量減少，自來水第六區管理處決定趕辦管線汰換工程。此次汰管範圍為健康路一段(南門路-永福路)長380公尺，預計將原有600mm混凝土管輸水幹管汰換為800mm管徑，管材亦採用使用年限更長且耐震能力較高的延性石墨鑄鐵管(DIP)，汰換完成，可提升供水能力同時較不易漏水，減少管線破漏維修造停水等不便。
管線汰換完工後，水公司亦將依道路挖掘管理條例規定重新辦理道路鋪設，不僅改善區域供水管網也還給居民一條完善平坦道路環境。
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