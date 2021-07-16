台水六區處利用疫情警戒期間加上暑假人車大幅減少的時機進行管線汰換，預計8月底完工。(台南市工務局提供／曹婷婷台南傳真)

台水六區將於19日於南區健康路一段進行管線汰換，圖為6月健康路及南門路口管線漏水，連夜搶修完成。(台水六區提供／曹婷婷台南傳真)

台南市南區健康路、南門路口6月中發生自來水600mm管線裂縫漏水，台水六區表示，該路段自來水幹管為80年代埋設，管材老舊易漏水，決定加大管徑汰舊換新，7月19日進場施工，預計８月底完工，施工期間遇上大學指考、國考，也會暫時停工，不影響考試秩序。

健康路是台南市區重要聯絡道路，沿路有忠烈祠、體育公園、體育場、台南高商、家齊高中等休閒光觀及校區等，交通流量大，遇有中華職棒賽程更是壅塞。台水公司表示，當地車流量大，難以規畫自來水管線汰換，6月破管搶修後，工務局認為該路段有必要汰舊換新，建議水公司盡速更新管線。

適逢三級警戒時期及學校放暑假，人潮、交通流量減少，自來水第六區管理處決定趕辦管線汰換工程。此次汰管範圍為健康路一段(南門路-永福路)長380公尺，預計將原有600mm混凝土管輸水幹管汰換為800mm管徑，管材亦採用使用年限更長且耐震能力較高的延性石墨鑄鐵管(DIP)，汰換完成，可提升供水能力同時較不易漏水，減少管線破漏維修造停水等不便。

管線汰換完工後，水公司亦將依道路挖掘管理條例規定重新辦理道路鋪設，不僅改善區域供水管網也還給居民一條完善平坦道路環境。