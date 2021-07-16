新北市長侯友宜日前到中和疫苗接種站視察。（資料照片，新北市新聞局提供）

新北市長侯友宜日前到中和疫苗接種站視察。（資料照片，新北市新聞局提供）

69歲李姓男子13日上午9時許前往新北市中和區南山高中疫苗接種站施打莫德納疫苗，豈料7小時後全身無力向家人求救，最後不幸猝死家中，家屬難掩悲痛向新北市議員金瑞龍陳情，盼可以了解真相，「中午還有說有笑，怎麼走得這麼突然！」

據悉，李男本以計程車為業，退休後持續擔任北市義交分隊長，身體相當硬朗，疫情期間仍有出勤義交勤務，與胞兄一家同住於新北市中和。

李男的胞兄表示，兒子替弟弟預約13日上午9時許前往新北市中和區南山高中疫苗接種站施打莫德納疫苗，弟弟接種後身體沒有出現異狀，還自行購買午餐返家，中午時還有說有笑，當時尚未有不適癥狀。

豈料，弟弟用餐後返回房間午休，卻在下午5時許虛弱地開門求救，李男嚇得趕緊打119尋求協助，119指導他進行簡易急救，待救護人員抵達後接手急救，但最後仍宣告不治，猝死於家中，並未送醫。

「弟弟身體相當硬朗，怎麼打完疫苗後卻猝死！」李男說，胞弟身體硬朗，且還有服用保健食品，對於身體相當照顧，中午說話時也相當大聲、中氣十足，家人只想了解真相，也願意解剖，怎麼打完疫苗後不到幾個小時，最後卻命喪黃泉。

金瑞龍表示，接獲李男陳情後立即連繫衛生局協助，李男的胞弟身體相當硬朗，還是北市義交分隊長，為人熱心公益，盼市府可以盡速協助家屬釐清確切死因。

新北市衛生局表示，對於接獲疫苗施打後的不良事件通報，或民眾有疑義通報，衛生局都會將相關資料上傳疾管署通報系統至於個案死亡原因是否與疫苗有關，由中央「預防接種受害救濟審議小組」審議認定。