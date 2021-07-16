路透社援引消息人士報導，美國準備在周五就北京鎮壓香港民主體制，對數位中國官員實施制裁，並準備就持續惡化的局勢向在香港的國際企業發出警告。

消息人士表示，美國政府準備祭出金融制裁，將鎖定中國駐香港特區聯絡辦公室的7名官員。

由美國國務院發布的另一項最新企業公告，將強調美國政府對於香港國安法對國際企業造成的影響感到擔憂。

稍早前，美國總統拜登與來訪的德國總理梅克爾舉行記者會，拜登在回答有關於這項企業公告的提問時表示：「香港的局勢正在惡化，而且中國政府並未履行該國將如何處理香港問題所做出的承諾，因此這項公告更像是對香港可能發生的事示警」。

拜登政府此舉肯定將再度激怒中國政府。

消息人士表示，美國針對香港問題實施的措施仍可能改變。一名消息來源表示，白宮也在評估一項針對香港移民的行政命令，但尚不確定是否執行。

美國國務院周四宣布，副國務卿謝爾曼（Wendy Sherman）將於7月18日至25日造訪日本、韓國和蒙古，但並未提到她這次的行程包括中國在內，外交政策界早已料到，對此並不感到意外。

這將是謝爾曼不到兩個月內第二次造問亞洲，但這兩次行程都未將北京納入。

美國國務院在聲明中表示：「透過這次行程，副國務卿將重申美國致力於與盟友和夥伴合作促進印太地區的和平、安全和繁榮，並維護基於規則的國際秩序。」

周二美國國務院就中國新疆地區發生的強迫勞動和侵犯人權罪行，升高對企業的警示，警告企業在當地建立供應鏈和進行投資可能違反美國法律的風險越來越大。