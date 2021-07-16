台股開盤後重挫逾200點失守「萬八」，10檔千金股中，早盤一開盤以富邦媒(8454)、譜瑞-KY(4966)、緯穎(6669)跌幅逾1個百分點較為明顯，其餘7檔的跌幅都維持在1個百分點之內。10千金中，早盤由力旺(3529)率先翻紅，緊接著亞德客-KY(1590)、祥碩(5269)、大立光(3008)及矽力-KY(6415)也都力爭紅盤。雖然台股早盤重挫，但高價股表現相對穩盤，也維繫市場信心。

開盤後近半小時，千金股已經有7檔力守紅盤。其中信驊(5274)和祥碩(5269)盤中更以逾3%的漲幅領先。

千金股之一的緯穎上半年營收再創新高，但也持續受到供應連缺料拖累，雖看好下半年訂單較上半年旺，更加嚴峻的缺料挑戰仍恐帶來變數。執行長洪麗甯在接受媒體採訪時表示，下半年客戶需求仍強，但供應鏈缺口仍是營運一大挑戰，將積極應對。緯穎第二季營收511.97億元，雖季增超過三成，但較去年同期小幅衰退1.68％。

力旺今天除息，配發8.999元現金股利，台積電(2330)5奈米智慧型手機平台及高效能運算平台的設計生態系統，力旺單次可編程(OTP)記憶體IP，及M31的USB 2.0及USB 3.x傳輸介面IP，已提供台積電5奈米客戶採用，明年可望再延續至4奈米製程並協助完成晶片設計定案。力旺前6個月營收11.38億元，較去年同期成長35.7％。