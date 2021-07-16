1.鉅祥(2476)：業績利多續發酵，資金動能強，今早股價再創高，強逼60元。
2.位速(3508)：開發有機光伏OPV技術傳捷報，多方歡呼，勁揚6%。
3.台玻(1802)：外資調節，投信接手連買9日，早盤再創高，成功突破45元。
4.裕隆(2201)：嚴陳莉蓮直指下半年車市樂觀，資金低檔布局，早盤漲幅約3%，成功跨過所有短均。
5.益航(2601)：大陸後疫情時代激勵百貨部門業績回溫，股價跌深反彈拉抬半根漲停板。
6.勤崴國際(6516)：多頭氣勢強，早盤登頂。
7.台積電(2330)：Q2財報雙率雙降＋ADR收跌，早盤下挫近4%，600元失守。
8.力致(3483)：下半年迎接NB旺季，外資昨回補，早盤觸及漲停，重返百元關。
9.大田(8924)：基本面有撐，H2業績動能強，早盤小漲。
10.精英(2331)：結盟工研院，呼吸器獲首批國際訂單，早盤放量漲逾2%。
11.陽明(2609)：現增案完成，外資續買超2.4萬張，早盤上揚漲逾3%。
12.榮運(2607)：海運需求仍大，不畏外資終結連10日買超，股價續衝漲近5%，站穩所有短均。
13.威鋒電子(6756)：USB 4可望助升營收，晨盤翻紅逆勢強漲逾5%。
14.華東(8110)：受到記憶體熱絡帶動，不懼6月每股虧0.05元，業績可望轉強，早盤反彈揚逾3.5%。
15.彰源(2030)：產業題材仍有戲，撇外資連5日賣超，多方續拱，股價續震盪向上逾4%。
16.東聯(1710)：H1營收較年增五成，今年會超越去年，晨盤逆勢走揚2%，呈現連2紅。
17.太極(4934)：擴充越南廠電池產能，產品拚銷美國市場提高營收和獲利，早盤放量攀揚近半根停板，衝上2個月高價。
18.明基材(8215)：昨獲三大法人聯手買超相挺，早盤放量拉升7%，重返半年線。
19.長聖(6712)：攜手高醫，特管申請再傳捷報，早盤聞訊快攻漲停，重返五日線。
20.智易(3596)：H1營收傲視同期，審慎樂觀看待Q3訂單，今獲買盤點火，翻紅走揚3%，站上2個月高點。
21.漢磊(3707)：近日獲內資法人偏多操作，晨盤翻紅上攻3%，再衝天價111元。
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