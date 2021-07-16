疫情期間，創業困難，新北市在板橋推出「青創浮洲」創業空間，提供35戶店面、辦公室物件，以及20個週末攤位，即日起開放創業者提出進駐申請，申請截至2022年6月30日止，第一年租金為周邊市場行情2成，每坪租金單價約150元起，第二年約5成，每坪租金單價約370元起，以2年優惠為限。

新北市經發局說，新北目前已有5處營運中的創業基地，包括新北創力坊、新北市-亞馬遜AWS聯合創新中心等，未來在土城、新店及中和區也著手規畫建置5處主題式創業空間，預計明年陸續啟用。

本次在板橋浮洲的「青創浮洲」創業空間，以優惠的租金價格對外招募，降低創業民眾租金負擔，歡迎具創新思維店家、工作室、通路平台等優質的創業頭家踴躍申請，並共同開拓板橋浮洲社區活化新契機。

經發局表示，青創浮洲創業空間分為三種，包括店面型、辦公室型及週末攤位型。第一種「店面型」25戶(約26至60坪)、第二種「辦公室型」10戶 (約34至74坪)、第三種「週末攤位型」規劃20個攤位空間(每攤約10坪)。

第一年租金為周邊市場行情2成，每坪租金單價約150元起，第二年約5成，每坪租金單價約370元起，以2年期優惠期限。

經發局說，基地座落於板橋區樂群路及合宜一路「浮洲合宜住宅」社區，周邊已設置U-bike站、公車站，步行可達捷運亞東醫院站、台鐵浮州站，約5分鐘車程可上台65快速道路接國道1號及3號，並鄰近南雅市場、愛買量販店，生活機能便利。此外，周邊鄰近台灣藝術大學、台北遠東通訊園區TPARK等。後續將規劃辦理線上說明會，計畫內容及說明會資訊。