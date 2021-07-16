被BMW撞的老舊民宅屋簷下的騎樓地磚塊被鏟起、樑柱鋼筋裸露，看了令人怵目驚心。（讀者提供／石秀華高雄傳真）

BMW駕駛聲稱為閃狗，不慎失控自撞路旁懸掛出售的民宅樑柱。（讀者提供／石秀華高雄傳真）

高雄市三民區16日清晨發生一起自撞車禍，駕駛BMW的張姓男子行經自立一路快車道時，不慎失控自撞路旁懸掛出售的民宅樑柱，由於撞擊力道大，BMW車頭全毀、樑柱被撞的磁磚掉落鋼筋裸露，所幸張男僅輕傷，該處民宅也未住人，張男聲稱當時為了閃狗，才失控自撞，警方懷疑車速過快釀禍，將釐清詳細車禍原因。

三民一警分局警方指出，今天清晨5時許接獲民眾報案，指自立一路和三德西街口發生一起自小客自撞車禍，警消趕抵現場處理，發現駕駛BMW的25歲張姓男子手腳輕微擦挫傷，但整輛BMW車頭卡在民宅樑柱，保險桿和車頭前方脫落全毀，老舊民宅屋簷下的騎樓地磚塊被鏟起、樑柱鋼筋裸露、磁磚脫落，看了令人怵目驚心，讓一旁民眾也忍不住驚呼「怎麼撞的？」。

警方在現場調查，發現被撞的民宅因懸掛出售布條，無人居住，鄰近的居民無人受傷，僅受到些許驚嚇；張男向警方表示，當時為閃避突然衝出來的小狗，一時失控，車子打滑才自撞，警方對張男進行酒測，酒測值零，將調查事故發生原因，以釐清肇責。