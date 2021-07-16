香港《明報》報導，據香港大學公共衛生學院最新的抗體研究發現，接種兩針復必泰（BioNTech）的平均抗體水平較2針科興者高約9倍。即使只打1針復必泰的平均抗體水平，也高過打2針科興者逾8成。領導研究的專家高本恩（Benjamin John Cowling）指出，如要減低感染風險保護身邊人，宜選復必泰，讓無打針者受群體免疫保護。

港大公共衛生學院招募了1442名醫護人員，追蹤其新冠病毒抗體情況，初步完成了93名新冠疫苗接種者的分析，當中63人打復必泰，30人打科興，他們年齡在26至65歲之間。

在酵素連結免疫吸附分析法（ELISA），即測試抗體黏附病毒棘狀蛋白上的受體結合區域能力；以及替代病毒中和抗體測試（sVNT），即檢視抗體阻止病毒感染細胞的能力，結果均顯示打1針復必泰的抗體水平已明顯上升，打了2針再升；接種1針科興後抗體水平很低，2針後抗體水平仍明顯低於接種復必泰者。

團隊再為當中12名科興接種者和12名復必泰接種者做溶斑減少中和抗體測試（PRNT），檢視血清稀釋多少倍仍有效阻止培養皿中50％細胞受活的新冠病毒感染，這稀釋倍數反映接種者血清的抗體水平（下稱抗體水平），數值愈高代表抗體水平愈高。

研究發現，接種2針復必泰1個月後平均抗體水平達269，較接種2針科興者的27高約9倍；且打1針復必泰已有49，較打2針科興高逾8成；而只打1針科興的平均抗體水平只有7。上述結果今日（16日）刊登在醫學期刊《刺針-微生物》（The Lancet Microbe）。

領導研究的港大公共衛生學院教授高本恩表示，據學院稍早前研究，確診者平均抗體水平有80至160，即打2針復必泰後抗體水平較自然感染高約7成至2.4倍；而打2針科興後抗體仍屬低水平。

研究於另一個PRNT測試檢視血清稀釋多少倍，仍有效阻止培養皿中90％細胞受活的新冠病毒感染，復必泰接種者血清稀釋113倍仍能有效阻止90％細胞感染，科興接種者的相關數值則為8.4，12名科興接種者中有4人的血清未能有效阻止90％細胞感染。

★抗體水平愈高 防感染愈有效

高本恩解釋，目前不清楚抗體水平要有多高才算有足夠保護，但一般愈高抗體水平，愈有效防感染，而上述研究測試得出一致結果，「相信打復必泰者受新冠病毒感染的可能性低於打科興者，這也和臨牀研究指出復必泰和科興的有效率分別約為95％和50％結果一致。」

★不建議一針復必泰取代兩針科興

高本恩說，2款疫苗均有實證可預防感染新冠病毒後併發重症，「但如果目標是減低感染風險保護身邊人，宜選復必泰，讓無打針者仍可受群體免疫的保護。」雖然研究發現打1針復必泰的抗體水平高過打2針科興，但高本恩稱，「只打1針抗體維持時間可能很短，不建議打1針復必泰取代打2針科興。」

★料復必泰、科興對Delta變種病毒保護力較低

本次研究檢視新冠疫苗接種者的抗體中和原始武漢病毒株的能力，高本恩預料，2款疫苗對最先在印度發現的Delta變種病毒株的保護力較低，香港日後考慮買加強劑時，除了考慮可產生的免疫反應，也應買有效針對Delta的疫苗。