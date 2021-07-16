官商勾結？殯葬業在救護車到前遞名片 消防曝恐怖真相（取自Youtube頻道「新北消防發爾麵」）

先前有民眾爆料打電話叫救護車，隨後竟有殯葬業者上門遞名片，質疑警消與特定業者合作引發譁然；對此，新北市消防局拍攝影片澄清，影片中揭露幾名殯葬業者在消防局附近等待出勤，甚至未戴安全帽在路上奔馳、闖紅燈，只為尾隨救護車「搶業績」，消防局強調絕無合作，「我們希望是救活，你們希望是葬儀」。

先前在臉書「爆料公社公開版」有民眾爆料，他打電話請救護車到家中，沒想到救護車還未到，就有2名殯葬業人士準備上門遞名片，影片公開引發熱議；新北市消防局粉專「新北消防發爾麵」為此特別製作影片澄清，消防局表示近來接到民眾指控警消與某些業者合作，質疑業者為什麼會知道民眾已叫救護車，消防局則喊冤「他們到底是誰？」

新北市消防局澄清，殯葬業者在消防局附近等待出勤，甚至未戴安全帽在路上奔馳、闖紅燈，只為尾隨救護車「搶業績」，強調絕無與業者合作。（翻攝自Youtube頻道「新北消防發爾麵」）

新北市消防局澄清，殯葬業者在消防局附近等待出勤，甚至未戴安全帽在路上奔馳、闖紅燈，只為尾隨救護車「搶業績」，強調絕無與業者合作。（翻攝自Youtube頻道「新北消防發爾麵」）

影片中揭露幾名穿黑色制服的殯葬業人士在路旁守著救護車，甚至有人未戴安全帽騎機車守著，消防局表示「為了我們出勤剎那，只為了可能的OHCA，我們希望是救活，你們希望是葬儀，1次又1次地尾隨，不顧一切地闖紅燈、飛車跟隨」，消防局認為對方工作辛苦，但警消不該為此背黑鍋，並強調2方絕無合作事宜，若有業者暗示有合作，請民眾蒐證檢舉。

許多民眾則留言力挺消防人員，「外勤基層消防員已經夠忙了，還要應付這種無聊事」、「業者吃相太難看了吧」、「阿就某間特定的小弟，整天不戴安全帽在跟蹤救護車，早就搞好久了」、「相信消防人員盡職不會像謠言傳的跟殯葬業有任何勾結」、「這都只是尾隨而已，我遇過好幾次比救護車還早到，甚至還引導救護人員地址」。