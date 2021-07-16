桃園市一名30歲的鄧姓男子，15日傍晚在路邊拉下口罩抽菸，被正在取締交通違規的員警看見，警方上前盤查後赫然發現男子是一名毒品通緝犯，當場將他上銬逮捕帶回偵辦。

大園警方表示，因應近期三級警戒微解封，路上開始湧現通勤及出遊的人、車潮，為避免車流增加導致交通事故發生，警方規劃於7月13日至21日執行「安道防故」專案，於轄內竹圍漁港等風景區，以及台15線、台61線、中正東路、大觀路等易肇事路段，加強編排警力取締違規、疏導交通。

大園分局警備隊副隊長何孟穎於15日17時許，在中正東路與中山南路口執行「安道防故」專案取締交通違規時，眼尖發現對街有一名男子拉下口罩正在抽菸，警方立即上前盤查，發現該名鄧姓男子竟是於5月25日遭到桃園地方法院發布的毒品通緝犯，隨即將他帶回偵辦。

鄧男供稱，他不知道自己遭到通緝，沒想到會因為拉下口罩抽菸而被查獲，自己也感到非常意外。警方於製作筆錄後，將鄧男解送桃園地方法院歸案。

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