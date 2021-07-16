高雄亞洲新灣區精華地段「高雄軟體園區二期」，將成亞灣5G AIoT產業重要基地，經濟部加工處和高雄經發局鎖定重點產業，聯合舉辦線上招商，吸引30多家有興趣投資開發的業者報名參與，受理投資申請至8月31日為止。

經濟部加工處副處長劉繼傳16日表示，因應5G相關數位科技應用大增，蔡英文總統也指示打造亞灣區成為5G AIoT產業聚落，因此，高軟二期招商將延續資訊軟體、數位內容、以及智慧應用等重點產業，結合亞洲新灣區5G AIoT創新園區計畫及各部會資源，提供5G AIoT研發、測試、應用發展的場域，共同打造南台灣重要科技產業聚落。

他說，高軟二期招商已公告受理投資申請，收件至8月31日止。

高雄副市長羅達生表示，「亞灣5G AIoT創新園區」將打造為全國最大5G AIoT試驗場域，高軟二期更是未來發展5G AIoT產業的重要基地，目前，高市府與中央正密切合作，全面盤點5G AIoT需求與供給。

羅達生指出，除了偕同四大國營事業釋出商機，也搭配中央研發補助、場域應用、人才培育等多元計畫，鎖定各領域產業的指標性廠商，積極招商，吸引更多大廠落地高雄，以大帶小建立完整產業鏈，將在地解決方案輸出國際。

「投資亞灣正對時」，高雄經發局長廖泰翔表示，日前經濟部與高市府共同舉辦「亞灣5G AIoT創新園區」說明會，吸引中華電信、遠傳電信、台灣微軟、台灣思科、仁寶電腦等300多家大廠參與，除了先前已掌握逾1.5萬坪的進駐需求，會後也陸續接獲多家企業詢問，足見業者對亞灣創新園區的期待。

他強調，對於有意願投資的企業，經發局將透過投資高雄事務所提供客製化一條龍服務，全力協助廠商落地高雄。

加工處表示，高軟二期基地位於亞洲新灣區核心地帶，緊鄰高軟一期北側，東臨成功路、西臨高雄港，緊鄰輕軌、捷運紅線交通便利，加上捷運黃線預定117年通車，將串連亞灣與都市核心區域，加速亞灣經貿發展。

高軟二期土地使用分區為高雄多功能經貿園區第三種特定倉儲轉運專用區，面積約2.45公頃，使用強度建蔽率60％、容積率490％。園區分為A、B、C三大坵塊，採只租不售，申請人需依園區坵塊配置，申租至少1坵塊（含）以上土地興建建築物。