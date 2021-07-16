統一證券發行的「統一ICE FactSet亞洲半導體淨報酬指數ETN」，簡稱「統一亞洲半導體N」，將於110年7月22日上櫃，該檔ETN追蹤日、韓、台、港四個市場的亞洲半導體龍頭企業，發行價格8元，為國內第一檔追蹤亞洲半導體指數的ETN。

「統一亞洲半導體N」最大特色是以高效率投資亞洲半導體核心企業，涵蓋半導體價值鏈上中下游的亞洲代表公司。由於台灣半導體產業多為中游到下游，較缺乏上游代表性企業，而亞洲半導體指數能補足上游材料元件及資本設備的缺乏，更包含台積電（2330）的勁敵三星電子，投資格局走出台灣，完整投資半導體產業價值鏈。

ICE FactSet亞洲半導體淨報酬指數目前成分股包含三星、台積電、SK海力士、東京威力科創及聯發科等16檔。指數成分篩選條件包括公司規模、平均交易量，以及過半營收在指定41項半導體細項產業等，並依上游元件與材料、資本設備、製造、代工、外包封測與經銷分為5大類，各類別依流通量調整市值排序後，選取代表性龍頭公司，確保指數包含半導體價值鏈各個環節。指數每年定期兩次檢視，確認成分股符合設定條件，並設有單一個股、單一國家權重上限，確保在目標風險下仍擁有最佳投資組合。