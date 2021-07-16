【旅奇傳媒/編輯部報導】配合中央流行疫情指揮中心最新防疫警戒措施，基隆嶼自5月15日起配合管制措施封島後，將於7月24日再度正式開放登島。自7月13日起開放預約，民眾就相當踴躍。

觀光及城市行銷處曾姿雯處長表示，配合中央流行疫情指揮中心宣布最新防疫警戒措施，基隆市政府訂定基隆嶼總量管制及相關防疫規定，提供旅客安心旅遊環境。基隆嶼每日登島總人數原限定1200個名額，降載為7成，上限為840人；另船隻載客數降載為7成，且於下午4點後不開放登島。同時要求業者落實實聯制、公共場域(候船處)及全船定期清消、佩戴口罩、勤洗手、協助旅客量測體溫、手部消毒等防疫措施，並由導覽人員於解說時加強宣導防疫措施，以維護遊客安全。

▲基隆嶼環海步道 圖：基隆市政府觀光及城市行銷處／提供

曾姿雯處長提到，為推廣基隆生態觀光，基隆市政府自2019年起開放民眾登島旅遊，今年自3月15日至10月31日開放基隆嶼登島，統計至5月14日封島前一天，已有29936人登島，登島行程相當熱門。旅客除可登基隆嶼尋訪基隆海檻、楠田上等兵殉職碑、隧道、碉堡、停機坪、基隆嶼８號、跳石海岸、土地公廟、觀音巖及基隆嶼燈塔等「基隆嶼十景」外；也可以在「環島成就達成」及「登頂成功證明」打卡亮點拍照合影；亦可結合八斗子車站、海科館、潮境公園、大坪海岸、忘憂谷等特色景點安排一趟深度小旅行，旅遊途中也請記得品嚐基隆特色美食及購買基隆特色伴手禮，留下完美的基隆旅遊回憶。

曾姿雯處長呼籲基隆嶼登島旅客仍需配合中央防疫措施規定，佩戴口罩、勤洗手消毒、量測體溫並配合實聯制，保持社交距離，落實各項防疫作為，以維自身及周邊民眾之安全。市府將派專人加強督導船家落實防疫措施之情形，如有未落實總量管制及相關防疫規定，將依傳染病防治法裁處及實施違規計點，同時作為隔年核准登島營運資格之參考，以守護遊客健康及安全。

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