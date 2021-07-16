全國疫情三級警戒持續超過兩個月，國民黨團今天召開記者會呼籲，行政院要苦民所苦，今年6到9月應全面取消夏季電費，已經連九漲的油價也應該凍漲。

國民黨團總召費鴻泰表示，即便8月解除了三級警戒，人民回歸到以前的生活也沒這麼容易，只要疫苗覆蓋率不夠，很多人還是不敢出門。民進黨團今天提出7月應繼續維持取消夏季電價，我們國民黨團呼籲6到9月全面取消夏季電價，不要再像擠牙膏一樣一個月一個月臨時決定凍漲。

費鴻泰進一步表示，油價已經連九漲，也應該要凍漲。台電中油都是國營公司，希望大家同島一命、共體時艱，油電價凍漲都是政府可以完全做決定的，蔡英文、蘇貞昌住在官舍、坐辦公室，不用繳電費，但還是請你們看看老百姓過怎樣的生活。

國民黨立委李德維則說，立法院通過的8400億紓困預算，至今還有約1600億沒有使用到。國民黨提出普發現金，而全世界各國也是如此做，民進黨不要因為是國民黨的提議而刻意刁難。