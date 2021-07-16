香港東網報導，歐洲議會外交委員會當地時間15日通過呼籲歐盟制訂應對中國的新戰略報告草案，認為歐盟應繼續與中國討論氣候變化和衛生危機等全球性挑戰，但同時批評中國有系統地侵犯人權，呼籲歐盟與理念相近夥伴深化關係，促進戰略自主和扞衛歐洲的利益和價值觀。草案也再次呼籲歐盟針對與台灣討論雙邊投資協定。

委員會最終以58票贊成、8票反對、4票棄權，通過上述草案，下一步將提交歐洲議會全體討論表決。

在與中國合作方面，草案呼籲歐中持續討論人權、氣候變化、應對全球衛生危機和多邊組織等改革議題，並對可能演變為流行病或大流行的傳染病，透過風險和預警系統加強應對，亦要求中國允許對新冠肺炎的起源和如何傳播進行獨立調查。

在對中國展示捍衛歐洲利益及價值觀部分，報告草案明確表示，在中國取消對歐洲議會議員和歐盟機構的制裁之前，將繼續凍結《中歐全面投資協定》的批准程序，並再次呼籲歐盟針與台灣討論雙邊投資協定。

此外，報告草案批評中國有系統侵犯人權，呼籲歐中定期舉行人權問題對話，以解決中國對新疆、內蒙古、西藏和香港的侵犯人權等問題。

負責這項報告的比利時籍歐洲議員沃特曼斯（Hilde Vautmans）在表決通過後表示，歐盟將繼續尋求與中國對話與合作，但歐盟不能淡化中國強硬的外交政策和在世界範圍內的影響力，也不能忽視中國對人權的蔑視，和對雙邊和多邊協議改革的承諾。