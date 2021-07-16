疫情推升電信帳單代收服務(DCB direct carrier billing)快速成長，台灣大哥大電信帳單代收服務的用戶數較三級警戒前月增逾2成，平均交易金額也比去年同期高出3成。疫情期間用戶居家時間變長，影視類型訂閱服務成長2成，台灣大為擴大服務內容，即日起提供串流影音平台Netflix的代收服務，用戶在Netflix官網綁定台灣大門號，即可使用帳單代收服務，並免付海外手續費。只要用手機門號註冊會員，就能持電信帳單繳費，不需輸入信用卡資料，避免個資外洩疑慮，整合帳單方便統一管理。

台灣大電信帳單代收服務豐富多元，除了串流影音、遊戲等數位內容，還包括路邊停車費、momo購物等民生項目。根據台灣大的統計資料顯示，遊戲玩家對於帳單代收服務的接受度最高，其中有超過6成用在休閒益智類遊戲，其次為角色扮演遊戲，台灣大特別與Google Play商店及APP Store攜手合作推出「居家Fun心玩手遊」活動，在Google Play商店夏日特惠，指定代收消費，購買多款獨家遊戲禮包，限時下殺3折。在APP Store登記參加夏日遊戲動漫祭活動並使用代收消費，最高可享5%優惠。另外，使用帳單代收購買MyCard點數卡，消費後完成登記，將回饋MyCard 50點，能折抵消費，數量有限送完為止。