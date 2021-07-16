日本桌球天后福原愛5年前與台灣桌球好手江宏傑結婚，今年初福原愛為了奧運回日本，就此一去不回，拋下一對兒女，更和江宏傑正式離婚，傳聞她暫時不打算回台灣看孩子，令人疑惑給人好媽媽形象的她為何如今有這麼大轉變？日本媒體則報導，剖析福原愛的背景，她從小在一個沒有太多關愛的原生家庭成長，父母都對她很嚴厲，或許導致她對於分離忍受度較強。

福原愛和江宏傑育有一女一子，近日傳出她想一個人生活，賣出離婚前住的房屋後，最近又砸錢花約台幣7600萬元買了90坪豪宅，暫時沒打算跟媽媽住，也傳她今年4月本來要替兒子慶生，因離婚取消了機票，如今約半年沒看到孩子，或許女兒10月生日會再次考慮回台。

福原愛、江宏傑日前正式離婚。（圖／中時資料照片）

近期日媒《SEVEN》以「32歲天才少女的孤獨」為題，回顧福原愛的生活背景，並推測她絕情主因，恐怕與從小並非在溫暖家庭長大有關，母親千代從福原愛小時候就開始逼她練習打球，讓她對媽媽的評語是魔鬼教練，福原愛愛哭的印象因此而生，父親武彥也對福原愛管教嚴格，常指望她必須拿第一，2004年福原愛父母離婚，2013年福原愛的父親則因胰臟癌病逝。

福原愛從小被封「天才桌球少女」。（圖／中時資料照片）

因此在福原愛的印象中，家庭給人的感覺總是緊繃的，被封為桌球天才少女後，福原愛更是一心一意投入桌球練習，最終在2012年倫敦奧運得銀牌，又在2016年里約奧運獲得銅牌。之後她接受江宏傑求婚共組家庭，退出桌球界，生下孩子後她也曾透露：「沒有養育小孩的信心」，在這樣的環境成長，使福原愛很難理解所謂的「親情」，甚至連婚姻發生問題時，福原愛當時也未向在台灣一起居住的母親千代吐露煩惱，導致福原愛緋聞爆發前，福原愛的媽媽對女兒婚姻的難題一無所知，甚至相當錯愕。