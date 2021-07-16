亞系外資針對台塑化(6505)出具最新研究報告，隨著印度和東南亞的疫情逐步趨緩，台塑化下半年亞洲煉油利潤率將提高，將台塑化目標價由110元調升到114元、維持持有評等。

亞系外資表示，台塑化第2季合併營業額1449.72億元、季增加11.3%，第2季合併稅前利益163.96億元，歸屬母公司的稅後利益136.04元，每股稅後盈餘1.43元、季減少24%，但相較去年同期轉虧為盈。

就各事業體來看，亞系外資表示，台塑化第二季煉油廠銷售季增加22%，但烯烴銷量季下滑5%，注意到台塑化第二季的烯烴產能利用率為92%、相較第一季為101%下滑，原因是其1號烯烴裝置的維護關閉；另外，受燃料油需求弱於預期的拖累台塑化第二季的煉油利潤率為7.3美元，低於第一季度的7.4美元。

亞系外資表示，2月因德州的暴雪意外，導致當地乙烯被迫關閉，全球乙烯產能緊張，但目前全球乙烯產能關閉占比已經自3月的16%縮減到12%，顯示市場緊張局勢正在緩解，故將將台塑化目標價由110元調升到114元、維持持有評等。

亞系外資表示，由於汽油需求回升，台塑化預估隨著印度和東南亞的疫情逐步趨緩，預計下半年亞洲煉油利潤率將提高，另一方面，烯烴利潤率恐受到新能源投產的壓力，亞洲在2021年乙烯產能將增加1020萬噸，高於2020年的680萬噸。

另外，外資也說，台塑化在美國路易斯安那州投資計畫目前暫緩，預計有機會在本季拿到新的許可證，該項目將在第四季度重新評估，台塑化管理層計劃在年底做出最終決定。