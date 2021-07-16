韓國韓泰輪胎（Hankook Tire）16日宣布，從2021年開始就是德國BMW旗下X3 M與X4 M車款的原廠胎供應商。

這家銷售量不僅是韓國最大，同時也是全球第6大的輪胎製造商表示，其實早在2021上半年，已為這款BMW高性能休旅車，裝上自家研發的Ventus S1 evo Z輪胎產品。

BMW M是世界3大運動休旅品牌之一，與賓士的AMG，以及奧迪的RS（Renn Sport）齊名。

經多年努力下，韓泰目前已是奧迪、BMW、賓士、保時捷等近50家不同車商，旗下320種車款的原廠胎供應商（OE）。

坦言之，成為這些國際大車廠的原廠輪胎供應商後，並不會就此大發利市，但卻有助於增加全球曝光率，以及品牌形象等正面價值。就日後行銷而言，更是有助於提升知名度，以及產品銷售單價。

因為，對輪胎製造業者來說，廣大的銷售後維修市場（AM）才是獲利的真正金雞母。

2020年，受到新冠病毒全球性影響，有80%營收來自國外的韓泰輪胎，淨利從2019年的4296億韓元，大減一成左右至3852億韓元，約3.37億美元。

全球化佈局來看，韓泰輪胎有8座廠房：韓國2家、匈牙利1家、美國1家、中國大陸3家、印尼1家，總產能差不多在1億條輪胎左右。