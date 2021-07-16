台積電(2330)周四法說會公布第二季毛利率、營業利益率雙率雙降，第二季獲利比前季下滑，展望第三季營收季增約11%符合預期；台積電法說會並無太多驚喜。台積電ADR跌5.51%，台積電今股價開低23元為591元，跌幅約3.75%。台積電大跌也拖累台股早盤重挫逾百點。

台積電周四下午舉行法人說明會，公布第2季營運結果。台積電第2季營收攀高至132.9億美元，折合新台幣3721.5億元，季增2.7%，刷新單季業績歷史新高。因台幣升值以及5奈米製程毛利率低於平均水準影響，台積電第2季毛利率50%，符合原預期的49.5%至51.5%水準，但較第1季下滑2.4個百分點，營業利益率亦降2.4個百分點；稅後淨利1343.6億元，季減3.8%，每股純益5.18元。

台積電第3季營運展望樂觀，預期單季營收將達146億至149億美元，以中間值147.5億美元計算，將季增11%，將再創歷史新高紀錄；單季毛利率將介於49.5%至51.5%。第3季客戶對5奈米及7奈米製程需求強勁，主要來自智慧手機、高效能運算、物聯網與車用電子平台驅動。

先進製程方面，3奈米開發進度良好，且相較5奈米，量產首年會有更多新品設計定案(Tape-Out)，可望將如期於2022年下半年量產。

台積電預期半導體產能吃緊將延續到2022年，上修今年不含記憶體的半導體市場年成長率，從12%拉高至17%，晶圓代工市場年成長率從16%上修至20%。

台積電董事長劉德音表示，台灣仍是主要生產據點與研發中心，先進製程技術也將持續在台生產，由於客戶大力支持，美國新廠不排除擴建二期廠房，至於中國南京廠擴產計畫持續進行中，破除遭美政府施壓的傳言。另外，台積電可能會在日本設立晶圓代工廠一事，台積電以不排除任何可能來回應。