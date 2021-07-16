緯穎(6669)今早股價受一盤拖累一度失守「千金」身份，盤中最低來到984元，所幸買盤進場再推升股價重返千元之上。

外資最新出具報告指出，評估緯穎下半年的營運，客戶之一Amazon是重要的關鍵，至於5G和邊緣運算對營運的重大貢獻，仍要再等一段時間。

歐系外資指出，今年緯穎受惠於Amazon挹注營收會相當明顯，緯穎從去年5月開始就陸續有Amazon訂單，今年下半年還會有2個新案子，是架構在AMD的平台。估今、明兩年Amazon對緯穎營收貢獻各在4%，7%，此也有利於緯穎在雲端業務的擴建。

相較之下，外資認為緯穎在5G和邊緣運算的營收占比，仍需較長的時間來經營，估明年該等領域的營收占比僅有1-2%。

此外，市場也關注美國晶片大廠英特爾延後新一代核心晶片Sapphire Rapids的生產時間，由原定今年底延到明年第一季。Sapphire Rapids可提升數據中心與AI軟體的處理能力，被視為英特爾重要產品之一。而生產時程遞延是否會影響雲端伺服器業者的產品開發時程，也受到關注。