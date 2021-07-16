台中市西屯區潮洋里里長陳素貞為民服務，熱心地方公益，見防疫期間，員警維護治安還要投入防疫任務，特別牽線「響海鮮海鮮餐廳」響應公益，特地送上美味的便當，為警察加油打氣，貼心的員工還在每1份餐盒親手寫上感謝及鼓勵的小字條，讓員警享用美味餐點時，心頭也感受到一陣溫暖。

新冠肺炎疫情期間，警察堅守第一線守護社會治安及民眾的健康安全，熱心民間業者有感波麗士守護防疫台灣的辛勞，為這群默默付出的人們送暖。

「響海鮮海鮮餐廳」感謝身為人民保母的警察，除了要維持社會秩序並保護人民的安全外，在新冠肺炎疫情期間，警察也擔起守護國人健康的責任，工作備極艱辛。

響海鮮餐廳業者表示，為了能讓辛勞的員警於中午準時享用到餐點，餐廳一早便開始備料備餐忙得不可開交，餐盒都有餐廳員工親手寫上感謝及鼓勵的小字條，代表市民感謝心意。

潮洋里里長陳素貞也送上知名飲料店的飲品，讓警察在炎熱的天氣下執勤時能消暑解渴。

警方呼籲，三級警戒期間，民眾不可掉以輕心，務必遵守相關防疫政策及措施，畢竟防疫期間，人人有責，希望社會大眾能團結一致對抗疫情，共同度過難關。