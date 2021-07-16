晶圓代工龍頭廠台積電因第2季獲利不如市場預期，今(16日)股價跳空開低以591元、下跌23元開出，不僅失守600元整數大關，一度下殺至588元，跌幅達4.23%，市值縮水至15.3兆元，單日蒸發逾6000億元，相關設備、概念股也紛紛走跌。

台積電15日法說會公布第2季財報，毛利率季減2.4個百分點至50.0%，營業利益率季減2.4個百分點至39.1%，在第2季營收雖創新高，但獲利卻不如預期，雙率雙降，而第3季成長幅度也僅符合法人預期，沒有驚豔，在美國掛牌的ADR重挫5.51%，也衝擊今股價跳空開低。

台積電ADR及股價重挫，晶圓代工二哥聯電股價也受影響，早盤以53.5元開出，一度下跌至53元，跌幅3.8%，10點過後陸續有買單敲進，拉回到54.2元；台積電相關設備廠與概念股也紛紛走跌，創意、家登、漢唐、弘塑、帆宣、環球晶等股價都呈現下挫。

台積電法說會也上修對半導體及晶圓代工產業展望，預估不含記憶體的半導體產業成長率由上一季的12%上修至17%，晶圓代工產業成長率也由16%上修至20%，美元營收年成長率將優於產業平均水準，超過20%，長期來看2020-2025年的營收年複合成長率將貼近10-15%預估區間上緣。