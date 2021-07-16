台中市長盧秀燕（右2）親自主持交接典禮。（台中市警察局提供／張妍溱台中傳真）

台中市政府警察局16日舉行卸任、新任局長交接典禮，原警察局長楊源明調任台北市警察局，新任警察局長由警政署副署長蔡蒼柏接任，台中市長盧秀燕親自主持，內政部警政署副署長李永癸監交。盧秀燕感謝、肯定前任局長楊源明於任內的表現，期勉新任局長蔡蒼柏發揮長才，全力推動治安及交通等工作。

市長盧秀燕在會中致詞時表示，台中市的治安工作，向來具有挑戰性，如何改變民眾長期對台中治安負面的印象，變成幸福宜居城市，是非常艱鉅的任務，她肯定感謝楊源明擔任局長任內的努力，台中市治安有改善，並交出亮麗的成績單。

盧秀燕說，近2年來，全市各類刑事案件發生數持續減少且犯罪率，每10萬人口「全般刑案發生數」、「全般竊盜發生數」、「詐欺犯罪發生數」及「暴力犯罪發生數」均持續維持6都最低，警察局執行各項治安全國性查緝專案亦均名列前茅，107年至109年安居緝毒專案均評核6都第1，109年檢肅非法槍械工作評核6都第2，109年偵防電信網路詐欺犯罪、檢肅黑道幫派及查捕逃犯等工作均評核績優單位等佳績。

盧秀燕指出，楊源明任內分別成立大雅分局及捷運警察隊，提升服務品質及回應民眾期待，並將警察局駐地搬遷至本市潭子區新建大樓，感謝楊源明用專業、時間與精神維護本市的治安及有效改善員警工作及民眾洽公環境。

盧秀燕表示，治安及交通是她施政重點，新任局長蔡蒼柏學經歷豐富，刑事偵防長才，富使命感、責任心強，盼推動治安、交通工作再創佳績，她全力支持警察、並肩作戰，有效打擊犯罪、提高見警率及維持交通安全順暢。

新任警察局長蔡蒼柏，中央警察大學45期刑事系畢業、中央警察大學警政研究所碩士，曾任台北市政府警察局文山第一分局分局長、台北縣政府警察局中和、中和第一分局分局長、金門縣警察局局長、新北市政府警察局主任秘書、副局長、保安警察第二總隊總隊長、刑事警察局局長、內政部警政署主任秘書、副署長等重要職務。