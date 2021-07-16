七月高溫豔夏的午後，「瓦城慈善基金會」吳丹鳳執行長與同仁一起加入「1919食物銀行」打包愛心防疫食物箱的行列。此防疫箱是1919因應台灣全國升三級警戒而成立的特別善心專案，從六月份起提供給全台各角落弱勢家庭、因疫情遭變的困苦家庭、及所有三餐不繼的清貧家庭來申請。「疫情來的又急又猛，沒飯吃的家庭到今天還有非常多」1919食物銀行夏忠堅秘書長感慨說著。疫情期間他們總共準備了五千箱，每天都有上百組家庭來請領。「瓦城慈善基金會」除了參與認捐防疫食物箱、更加碼捐贈上萬包 ─『瓦城乾拌麵』讓防疫箱更豐盛，瓦城慈善基金會吳丹鳳執行長表示：「一包麵就可以是一餐，雖然我們餐飲業受疫情影響嚴重，但此刻我仍希望能盡一點棉薄之力，讓弱勢家庭吃到好的一餐，吃到瓦城給他們關心的味道。」瓦城基金會除了用乾拌麵讓弱勢者更溫飽、還額外捐贈了近2萬個實用的『美琪樂皂』，提醒弱勢家庭〝飯前飯後勤洗手〞，吃飽飽也要記得做好自我防疫。

「瓦城慈善基金會」捐贈瓦城乾拌麵盼助1919防疫食物箱更豐盛有愛。(圖/瓦城慈善基金會提供)

兩「長」親手包裝防疫箱，將善心與關懷一起打包進去

特別版的防疫食物箱，盛滿「實用和食用」的飽飽能量，1919食物銀行此次發起的〝三級警戒防疫食物箱〞裡頭除了有瓦城乾拌麵和美琪樂皂，還有日常可食的米、麵條、泡麵、沙拉油、多種口味罐頭，以及實用的防疫口罩一大盒。1919食物銀行的執行長夏忠堅牧師也親自參與包裝的隊伍，「瓦城慈善基金會」吳丹鳳執行長帶著小女兒徐于心和基金會代表同仁也一起加入打包任務，光是這天就包了一千份之多！兩大基金會的秘書長與執行長一起來親手包裝防疫箱，除了振奮志工士氣，更要把對弱勢家庭的關懷和加油的心意灌注到每一份物資裡，期盼領到防疫箱的家庭能更有力量和勇氣面對困境，感受到社會的溫情，進而對人生保有正向的希望。

「瓦城慈善基金會」執行長吳丹鳳與「1919食物銀行」秘書長夏忠堅牧師一起為弱勢打包防疫物資。(圖/瓦城慈善基金會提供)

吳丹鳳執行長的小女兒徐于心也從頭到尾認真協助物資的包裝，還是國中生的她，跟著媽媽一起身體力行為弱勢奉獻一己之力，配合志工們打包的生產線，她自己細心觀察哪邊需要協助就主動立刻補位上去。「這是我第一次參加這類大型的愛心物資包裝志工活動，之前在學校也有包過小型的愛心物資，但這次來打包的數量很多，雖然很累，但是我覺得很有愛~」