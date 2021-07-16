大陸股市16日開市偏軟。上證指數開市報3559點，跌5點，跌幅為0.14％。深成指開市報15144點，跌25點，跌幅為0.17％。

香港信報報導，滬深300指數開市報5140點，跌10點，跌幅為0.2％，創業板指數開市報3525點，跌12點，跌幅為0.34％。

各類股普遍受壓，有色金屬、鋼鐵、水泥、化工、金融、石油、房地產股偏軟。煤炭、電力股靠穩。

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