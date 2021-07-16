A股開市偏軟 煤炭股靠穩 10:402021/07/16 工商 楊晴安 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸股市16日開市偏軟。上證指數開市報3559點，跌5點，跌幅為0.14％。深成指開市報15144點，跌25點，跌幅為0.17％。 香港信報報導，滬深300指數開市報5140點，跌10點，跌幅為0.2％，創業板指數開市報3525點，跌12點，跌幅為0.34％。 各類股普遍受壓，有色金屬、鋼鐵、水泥、化工、金融、石油、房地產股偏軟。煤炭、電力股靠穩。 陸擬施打BNT疫苗 復星醫藥股價大漲 六都電競賽上陣 一卡通限定卡開賣 #開市 #偏軟 #跌幅 #煤炭 #A股 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 航海王再起 逾半運輸股漲停 04:102021/07/16 財經要聞 台股攻克萬八 專家：後巿高檔震盪 04:102021/07/16 財經焦點 陸港觀盤－掌握優勢股 迎接旺季商機 04:102021/07/16 全球財經 嚴陳莉蓮看好車市 下半年回溫 04:102021/07/16 財經焦點 《期貨》7月台指期開盤下跌195點 金融期、電子期弱勢 09:112021/07/16 財經 埔里玫開四度 世界果醬大賽摘金 04:102021/07/16 地方新聞 《美股掃瞄》大型科技股失寵 美股乏善可陳 09:282021/07/16 財經 彰化企業視訊徵才 媒合零距離 04:102021/07/16 地方新聞 微解封票房《黑寡婦》397萬稱霸 04:102021/07/16 娛樂新聞 台股上萬八市值再創高 04:102021/07/16 財經要聞 生豬價跌 陸養豬雙雄上半年慘賠 04:102021/07/16 全球財經 財經熱門新聞 英特爾阻撓沒用 台積電3奈米進度曝光 美5奈米廠不排除擴建 - 財經 台積電法說會 9大重點一次看 - 財經 英特爾壯大晶圓代工玩真的 傳狂砸8400億併購老四 - 財經 陳彥松 接國巨集團財務長 - 財經要聞 - 工商時報 連摃31期！威力彩再摃龜 6.4億頭獎無人中獎 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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