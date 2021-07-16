櫃買中心16日指出，元大證券發行之「元大特選上櫃ESG成長報酬指數指數投資證券」（代號：020027；簡稱：元大上櫃ESG成長N）將於7月19日上櫃掛牌。

「元大上櫃ESG成長N」是追蹤由臺灣指數公司、櫃買中心以及中華民國企業永續發展協會合作編製的「臺灣指數公司特選上櫃ESG成長報酬指數」，使用企業社會責任或永續報告書、年報、政府資訊及財務數據等公開資料，設計評鑑模型，產製企業社會責任表現分數，結合四大成長指標，選取10檔上櫃股票編製而成，以表彰具永續發展、成長性及市值代表性之上櫃公司的含息投資績效表現。

另為鼓勵大眾投資ETN並活絡市場交易，櫃買中心持續自110年7月1日至12月31日止，舉辦「上櫃ETN獎勵活動」，投資人買賣上櫃ETN就有機會參加獎額1萬元的百貨公司禮券抽獎活動。活動詳情可查詢買中心網站（網址：http://www.tpex.org.tw）「首頁\ETN\上櫃ETN獎勵活動專區」。